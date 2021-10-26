На Новокольцовском тракте в ДТП погиб пешеход (ФОТО)

Вечером, 25 октября, на 12 километре Новокольцовского тракта водитель «Лады Веста» сбил пешехода. Мужчина ехал со стороны Кольцово в Екатеринбург. Пешеход, мужчина 1979 года рождения, от полученных травм скончался на месте.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель трезв. 54-летний мужчина имеет стаж вождения 21 год. Автоинспекторам он пояснил, что двигался по тракту со скоростью 85-90 км/ч. Неожиданно на дорогу выскочил человек. Он пытался экстренно затормозить, однако наезда избежать не удалось.

Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось в шесть вечера 25 октября. 30-летний водитель ВАЗа ехал по улице Трактовой со стороны ЕКАДа. По предварительной версии, мужчина отвлекся и вылетел на встречку, где столкнулся с УАЗом «Патриот».

Водитель «жигулей» погиб на месте. Он имел стаж вождения 12 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 50 раз.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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