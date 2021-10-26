В Свердловской области начали ставить прививки от гриппа и ковида одновременно

В Свердловской области теперь можно за один раз поставить прививки от гриппа и от Covid-19. Препараты вводятся в левое и правое плечо одновременно. Ранее разрешение на двойную вакцинацию дал Минздрав РФ.
Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе, новый регламент министерства уже действует на Среднем Урале. Напомним, ранее врачи советовали делать между прививками от гриппа и коронавируса перерыв в месяц, чтобы излишне не нагружать иммунитет пациента. Однако на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения одобрила одновременную вакцинацию от гриппа и Covid-19.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 26.10.21
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