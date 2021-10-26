В центре города у сквера построят храм, чтобы выполнить нормативы РПЦ

В Нижней Туре планируется построить православный храм. Письмо и. о. главы Нижнетуринского городского округа Ольги Оносовой опубликовал местный паблик «Новости Нижней Туры»

«По нормативам Серовской епархии Русской православной церкви строительство храмов планируется из расчета один храм на 7-8 тысяч населения», – говорится в письме. В этом же письме администрация сообщает, что в Нижней Туре проживает около 20 тысяч человек.

Размер участка под постройку – 16х6 метров. Это полоска земли между бомбоубежищем и сквером «Молодежным». Альтернативные варианты использования этой земли невозможны, так как «площадь участка всего 6 соток, что является препятствием для строительства прочих объектов с соблюдением градостроительных норм».

Земля предоставлена в безвозмездное пользование на 10 лет местной православной организации «Приход во имя Покрова Пресвятой Богородицы Серовской епархии РПЦ».

Как следует из комментариев к новости, горожане не особо рады такому строительству: «На мой скромный взгляд... смешное в том, что администрация как бы внемлет насущным требованиям граждан. Все истошно хотят молиться и заниматься боксом))). Других желаний у горожан и нет», «Да действительно луч бы задумались о новых отчастные построить а то скоро вообще говно из крана бежать начнёт» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

При этом и.о. мэра Оносова пишет, что строительству предшествовало проведение общественных обсуждений. На них выносили три площадки. Из 120 пришедших за площадку у сквера «Молодежный» проголосовали 84 человека. Также проводился социологический опрос. Из 1530 горожан 1321 высказался за, 112 ответили «нет разницы», 97 были против.

Сдать объект планируется в 2023 году. Сейчас приход насчитывает 230 человек и временно располагается в ЦГБ № 2.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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