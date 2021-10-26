Глава транспортного комитета рассказал, когда в Екатеринбурге появятся «светофоры будущего»

Председатель транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков оценил возможность появления в уральской столице инновационного светофора от Уральского оптико-механического завода. В нем вместо привычных трех секций есть квадратный экран, на который выводится необходимая информация о дорожной обстановке. Новинку презентовали еще летом на выставке «Иннопром».

«Такие «умные» светофоры в качестве пилотного проекта поставляются в Москву. Цена этого светофорного объекта в 12 раз выше, чем модель ДС-7, которая стоит на проспекте Ленина. Да, этот светофор от УОМЗ принципиально новый. У него квадратная форма экрана, на который можно выводить хоть текст, хоть мультимедиа, например, изображение идущего пешехода. Плюс в корпус можно вмонтировать датчики для расчета транспортных потоков, различные камеры, чтобы выявлять нарушителей ПДД. Работают «умные» светофоры» на своем программном обеспечении. И цена достаточно высокая. Пока такие светофоры может потянуть только бюджет Москвы, да и то пилот установлен пока на одной-двух улицах. Конечно, если по федеральной программе у нас будет финансирование, то мы могли бы модернизировать светофоры на наших перекрестках», – сообщил Игорь Ощепков, отвечая сегодня на вопросы депутатов комиссии по безопасности в думе Екатеринбурге.

Чиновник также отметил, что в 2021 году в городе было отремонтировано 39 светофоров по муниципальному контракту на сумму 135 миллионов рублей. Если менять старые екатеринбургские светофоры на новые от УОМЗ, то за такие деньги получится поставить только три объекта.

Ощепков отчитался, что по итогам 2020 году удалось решить проблему 9 аварийных перекрестков на Уралмаше, Вторчермете, Вокзальном, Уктусе и центре города (пересечение Малышева – Горького). Начальник отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Вадим Буйдалин добавил, что в Екатеринбурге есть еще четыре сложных места. Например, нужно установить светофор на перекрестке Бардина – Громова, решить проблему с остановкой на улице Викулова рядом с детской больницей, перенастроить режим светофоров на перекрестках Краснофлотцев – Шефская, где случилось уже 4 ДТП из-за левого поворота.

«В целом в 2021 году уменьшилось количество ДТП из-за отсутствия дорожных знаков и по причине дефектов дорожного покрытия. Но вместе с тем есть неразрешимая проблема исправности светофоров. Например, когда во время дождя случается веерное отключение светофоров, выходит из строя сразу от 25 до 40 штук», – отметил полицейский.

Игорь Ощепков заверил, что в мэрии отработают эти вопросы до конца текущего года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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