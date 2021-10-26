Свердловский Роспотребнадзор: заболеваемость ковидом растет во всех возрастных группах

Заболеваемость коронавирусом растет почти во всех возрастных группах в Свердловской области. Стали чаще болеть дети до 17 лет и молодые люди до 29 лет, самый высокий процент заболевших – среди свердловчан старше 65 лет. Об этом сообщила сегодня на брифинге врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская.

По ее словам, в структуре заболевших 28,8 % – это работники промышленных предприятий. На втором месте находятся работники образования – 7,7%, далее медики – 6%. Чаще всего причиной инфицирования становятся бытовые контакты в общественных местах и транспорте – 62%, в семье заражаются примерно 18% заболевших.

«В первую очередь рост заболеваемости связан с тем, что неэффективно соблюдаются противоэпидемиологические меры. Естественно, когда заболеваемость подрастает, каждый может заразить еще несколько человек – и становится все больше заболевших», – добавила Ольга Диконская.

Вице-губернатор Павел Креков отметил, что свою роль сыграл сезонный фактор: возвращение людей из отпусков, возобновление работы в коллективе. «Этому надо было противопоставить масочный режим, но маски не носили. Темпы вакцинации снизились – и мы столкнулись с подъемом заболеваемости», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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