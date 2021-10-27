Полиция ищет водителя, который сбил подростка и скрылся (ФОТО)

Накануне, 26 октября, напротив дома № 63В на Блюхера произошла авария, в которой пострадал 16-летний екатеринбуржец.

По предварительной информации, на неустановленном пока автомобиле водитель ехал по ул. Данилы Зверева. Поворачивая на Блюхера, он сбил пешехода и скрылся. Юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщают в отделении пропаганды Екатеринбурга.

Подросток сам обратился в больницу. После осмотра врачи ему поставили диагноз: ушибленная рана левого локтевого сустава, ушиб мягких тканей левой голени, закрытая травма живота. Его госпитализировали.

Со слов отца несовершеннолетнего, сын на общественном транспорте с разрешения родителей приехал из Березовского в парикмахерскую.

Полиция ищет нарушителя. Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: +7 967-742-92-14 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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