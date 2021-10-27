Митрополит наградил депутата Вихарева за вклад в восстановление храмов (ФОТО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений накануне наградил депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева медалью Святых царственных страстотерпцев. «Несколько лет помогаю восстанавливать Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах. Особенно радостно было получить высокую награду именно сегодня, в праздник Иверской иконы Божией Матери», – прокомментировал депутат.

Крестовоздвиженский храм был освящен 16 декабря 1907 года, а спустя несколько лет, в 1935-м, церковь была закрыта и перестроена. В годы советской власти в ней размещался хлебокомбинат. С 2010 года храм начали восстанавливать и совершать там регулярные богослужения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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