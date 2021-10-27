В Свердловской области дети повально болеют ОРВИ. Эпидпорог превышен на 104%

В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ. За минувшую неделю заболели 46 990 человек, что выше уровня эпидпорога на 104,3%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Максимальный уровень заболеваемости регистрируется среди детей. Причем чаще всего болеют малыши до двух лет, далее – дошкольники от трех до шести лет, на третьем месте дети от 7 до 14 лет.

Лабораторные исследования показали, что в регионе циркулируют боковирусы, коронавирусы, SARS-CoV-2 (вызывающий Covid-19), метапневмовирусы, аденовирусы, риновирусы, доминируют РС-вирусы. Также были выявлены два случая гриппа А (Н3N2). Всего было обследовано 66 заболевших свердловчан.

Накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил, что от гриппа уже вакцинировались 34% жителей области. Всего планируется привить 65% населения: взрослых и детей. «В область поступило 500 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых, сейчас развозим ее по медучреждениям. Ждем новую партию вакцины для детей, прошлую уже почти израсходовали», – отметил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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