Екатеринбург вылетел из топ-3 самых умных городов России

Министерство строительства России представило результаты индекса цифровизации городского хозяйства, то есть «IQ городов» за 2020 год.

Оценка велась по 120-бальной шкале. Так Екатеринбург с 57 очками занял 4-е место среди городов-миллионников. Впереди Москва, Воронеж и Казань. В прошлом году столица Урала удостоилась серебра, дав опередить себя только Москве.

«IQ городов» рассчитывается для 203 городов. Участников организаторы разделили на четыре группы, исходя численности населения. Каждый из них оценивается по 47 показателям: городское управление, «умный» городской транспорт, ЖКХ и другое.

В рейтинге городов с населением от 250 тысяч до миллиона 38-е место занял Нижний Тагил. В списке городов с населением от 100-200 тысяч жителей 45-е место у Каменска-Уральского, 77-е – у Первоуральска.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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