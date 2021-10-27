В Екатеринбурге контейнерные площадки снова заваливают шинами

В Екатеринбурге вновь обострилась проблема с захламлением контейнерных площадок шинами. Старые покрышки выбрасывают и автолюбители, и шиномонтажные сервисы, а мусорщики не вывозят шины, потому что они не относятся к бытовому мусору. «Выбросить на контейнерную площадку их нельзя – это отходы четвертого класса опасности. Они легко воспламеняются и биологически не разлагаются, а находясь в земле, например, в виде вкопанных в клумбы лебедей, выделяют токсины. При этом сжигать их запрещено, т.к. при нагревании резина выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду», – объяснила начальник экологической службы ЕМУП «Спецавтобаза» Светлана Сергеева.

Напомним, с этого года из покрышек нельзя делать «украшения» для клумб и палисадников – даже если это частная территория. Это определено пунктом 8.2 статьи 1 КоАП РФ. Отработанные шины нельзя также использовать в садах, огородах, для оформления дорог, и т.д. За использование старых шин на земельном участке собственник будет обязан выплатить штраф от тысячи до двух тысяч рублей. Для юридических лиц санкции строже – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

При этом самостоятельная утилизация отходов IV класса опасности в РФ запрещена – этим могут заниматься только специализированные организации, у которых есть соответствующая лицензия. ЕМУП «Спецавтобаза» с этого года принимает шины на своей промплощадке на улице Посадской, 3. За первое полугодие предприятие собрало 1939 покрышек общим весом 32 тонны, больше всего в сентябре – 554 штук весом 7,8 тонны. «Отработанные шины передаются в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО «ЦГС», где их перерабатывают в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, а также при производстве кровельных гидроизоляционных материалов», – уточнила Светлана Сергеева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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