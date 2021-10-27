Интернет-пенсионеры потратили за месяц 1200 терабайт трафика

Пожилые люди активно пользуются мобильным интернетом, по количеству потраченного трафика они почти сравнялись с молодым поколением.

За последний месяц пенсионеры Среднего Урала скачали более 1200 терабайт трафика, и это всего на 6% меньше, чем у молодежи. Бабушки и дедушки стали чаще загружать книги, смотреть видео, а также пользоваться мессенджерами и приложениями.

Свердловчане старше 55 лет скачивают в интернете на 55% больше данных, чем год назад. Наблюдается, что самые активные пользователи интернета живут не в Екатеринбурге, а в небольших населенных пунктах области. Сетевым рекордсменом нашего региона оказался 67-летний житель села Мезенское, который всего за месяц скачал 450 Гб трафика, а ведь это в 30 раз больше, чем в среднем используют владельцы смартфонов в Свердловской области. Среди интернет-гигантов также оказались пенсионеры поселков Аять и Троицкий, сел Кашино и Курганово.

Аналитики компании «Мегафон» предположили, что увеличение популярности интернета среди пенсионеров связано с ограничениями пандемии. Кроме того, в этот период интернетом начало интересоваться большое количество новых возрастных пользователей. Так за год почти 8 тысяч свердловских пенсионеров научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в YouTube.

Как сообщает пресс-служба «Мегафона», среди пенсионеров востребовано интернет-чтение. Чаще всего на их мобильные устройства загружаются детективы и фантастика, преимущественно российских авторов. Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины. Так одна 55-летняя жительница региона загрузила из электронной библиотеки более 50 романов.

На 10% за год возросло число тех пенсионеров, которые сменили кнопочные телефоны на смартфоны. Популярностью у людей старше 55 пользуются такие модели мобильных устройств как Samsung, Xiaomi, Apple, Honor и Nokia.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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