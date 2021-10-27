Главному ковидному госпиталю Урала передали новое нужное оборудование на 60 миллионов

Главному ковидарию Свердловской области – городской больнице Екатеринбурга № 40 – передано новое оборудование для оказания помощи пациентам. Дарители – учредители Фонда святой Екатерины.

Загрузка больницы № 40 всю пандемию составляет 10 процентов. Сейчас многим пациентам для эффективного лечения требуются кислородные аппараты экспертного уровня. Именно такое оборудование и привезли в больницу: 16 увлажнителей воздуха Airvo2, 5 комплектов аппаратов ИВЛ Puritan Bennett и 4 аппарата ИВЛ Servo-i, которые подходят даже новорожденным детям. Общая стоимость поставки составила 60 млн рублей.

Увлажнители позволяют поддерживать пациентов с менее тяжелой формой заболевания, говорят врачи. За счет высокой влажности воздуха уменьшается воспаление в дыхательных путях, интенсивность кашля, одышки, нехватки воздуха, а также разжижается и выходит мокрота из легких. Одним аппаратом могут пользоваться сразу несколько пациентов.

«Увлажнители воздуха не так давно появились в России, и сегодня они поступили в наше распоряжение. Сейчас мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией поэтапно: в более легкой форме достаточно лишь кислородной терапии, в тяжелом требуется более продвинутая респираторная поддержка с высокопоточной терапией или инвазивной вентиляцией легких. Оборудование, которое мы получили сегодня, поможет нам в лечении именно тяжелых пациентов. Сейчас такой подарок крайне необходим нашей больнице», – рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ № 40 Владимир Багин.

Год назад учредители Фонда святой Екатерины уже передавали в больницу аппараты ИВЛ Puritan Bennett, которые зарекомендовали себя во время первой и второй волны COVID-19. Однако сейчас, при повышенной нагрузке, существующей кислородной мощности не хватает, поэтому учредители Фонда приняли решение о дополнительной поддержке клиники.

«Фонд святой Екатерины в постоянном контакте с медицинскими учреждениями Свердловской области. И как только сороковая больница была полностью перепрофилирована в ковидный госпиталь, мы провели переговоры и учредителями Фонда было принято решение помочь с приобретением кислородного оборудования. В поставку вошли увлажнители воздуха и два вида аппаратов искусственной вентиляции легких, один из них может использоваться даже для новорожденных детей», – комментирует передачу оборудования директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что во время третьей волны новой коронавирусной инфекции учредители Фонда святой Екатерины передали в медучреждения более трехсот единиц аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. Общий объем помощи за полтора года составил более 2 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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