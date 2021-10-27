В психбольнице менеджер побил полицейского

В Первоуральске суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя, который работает менеджером в коммерческой фирме. Его признали виновным в дебоше в психиатрической больнице, в ходе которого он побил полицейского. Инцидент произошел в ночь на 21 февраля этого года – менеджера, ехавшего на машине, остановили инспекторы ГИБДД. Они заподозрили, что водитель пьян, и попросили его подышать в трубочку. Алкотестер показал, что менеджер выпил, но он не согласился, и тогда его отправили на медосвидетельствование в наркологический кабинет Первоуральской психиатрической больницы для повторного освидетельствования.

«Уже находясь в здании больницы, мужчина решил избежать очередной проверки и начал двигаться к выходу из медучреждения. Один из полицейских потребовал от него остановиться и взял за руку. В этот момент подсудимый, проявляя агрессию по отношению к стражу порядка, применил к нему физическое насилие в виде удара рукой», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд признал его виновным и назначил штраф – 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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