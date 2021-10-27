Больше миллиарда должны уральцы за тепло и электричество

Долг потребителей в Свердловской области за тепло и электроэнергию в 2021 году составил 1,1 миллиарда рублей. При этом за 9 месяцев наблюдается положительная динамика по сбору и оплате задолженностей в сравнении с 2020-м, рассказал директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

За 9 месяцев свердловчане потребили электроэнергии на 6,37 миллиарда рублей. За это же время они оплатили услуги и погасили задолженности на сумму в 6,5 млрд руб.

Самые лучшие показатели в Артях, Камышлове и Сысерти, Талице и Туринске. Там клиенты стабильно оплачивают больше 100% процентов, то есть платят как за поставляемые ресурсы, так и гасят задолженности.

«Если клиент не может погасить задолженность, то мы идем навстречу, предоставляем рассрочку. Также взыскиваем задолженности с неплательщиков в судах. В основном это злостные должники. Взаимодействуем мы со службой судебных приставов», – сообщил спикер.

Сейчас у компании АО «ЭнергосбыТ Плюс» более миллиона клиентов в Свердловской области. Также Дмитрий Прилежаев отметил, что организация проводит акции, когда должник может оплатить задолженность без пеней. Осенью началась акция «осенний марафон». В ней уже приняли участие 65 тысяч человек. По ней свердловчане выплатили долги за тепло и электроэнергию на общую сумму в 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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