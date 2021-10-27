Роспотребнадзор оштрафовал уральские предприятия на 8 млн за нарушения гигиены труда

За 2021 год Роспотребнадзор провел 822 проверки условий труда в организациях. Нарушения санитарно-эпидемического законодательства были обнаружены в 553 случаях, а это 67%.

За нарушения гигиены труда в 2021 году было наложено 409 штрафов на сумму 8 миллионов 325 тысяч 200 рублей. В большинстве случаев нарушаются санэпидемические правила.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в основном на предприятиях и в организациях не соблюдаются ковидные меры предосторожности (вероятно, сотрудники не носят маски и перчатки), также не выполняется профилактика для снижения рисков профессиональных и инфекционных заболеваний. Сотрудники многих предприятий не защищены от химических и физических воздействий. Не обрабатывается спецодежда и не проверяется воздух на наличие вредных веществ.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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