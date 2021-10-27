Нерабочие дни не повлияют на почтовую доставку пенсий

Отделения «Почты России» в Свердловской области изменят график работы в связи с Днем народного единства. C 30 октября по 7 ноября почта будет работать как обычно, за исключением 3, 4 и 5 ноября. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда, сообщили «Новому Дню» в свердловском филиале «Почты России».

В среду, 3 ноября, все почтовые отделения закроются на час раньше. В праздничный четверг, 4 ноября, почта не будет работать. В пятницу, 5 ноября, офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы. Однако в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Уточнить график работы конкретного почтового отделения можно на сайте компании.

Напомним, что в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дня из-за резкого подъема заболеваемости Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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