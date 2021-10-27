Модный фотограф снял псов из приюта в одежде из секонд-хенда (ФОТО)

Популярный екатеринбургский фотограф Никита Журнаков снял благотворительный сет в поддержку приюта «Хаски.Екб» и проекта «Вещь добра». «Верю, фото помогут приобрести дом, ведь так важно найти своего человека», – рассказал Журнаков.

Приют «Хаски.Екб» специализируется на пристрое северных ездовых собак. Две недели назад организаторы сообщили, что нашли новую землю для размещения передержки (прежний участок пришлось покинуть, так как держать приют в частном секторе стало противозаконно).

Проект «Вещь добра» собирает у уральцев ненужные вещи – те, что могут ещё послужить, отправляют в химчистку, чинят и отдают нуждающимся. Часть вещей выставляют на продажу в секонд-хенде проекта на Мамина-Сибиряка, 40. Ящики «Вещи добра» установлены в разных точках Екатеринбурга, адрес ближайшего можно найти в аккаунте проекта.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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