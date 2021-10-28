Энергетики и коммунальщики отменят личный прием граждан в нерабочие дни

Энергетики и коммунальные службы Свердловской области переходят на усиленный режим работы в праздничные и нерабочие дни. Однако из-за антиковидных ограничений с 30 октября по 7 ноября в управляющих компаниях отменяется личный прием граждан. Все заявки жителей будут рассматриваться дистанционно, за исключениям аварийных ситуаций, сообщили в областном минЖКХ.

«На сегодняшний день в коммунальной отрасли региона вакцинировано 69% сотрудников. Тем не менее, чтобы избежать лишних контактов и дополнительно уберечься от новой коронавирусной инфекции, обратиться в адрес управляющих и ресурсоснабжающих организаций уральцы смогут только по электронной почте и телефону. Исключением для дистанта – но при условии обязательного соблюдения масочного режима – могут быть только случаи вызова специалистов на устранение аварийных ситуаций на внутридомовых и внутриквартирных сетях», – пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

О перебоях с водоснабжением и теплом жители также могут сообщить на горячие линии муниципалитетов. Номера телефонов можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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