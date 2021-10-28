В Екатеринбурге неделю ищут 16-летнюю девочку (ФОТО)

В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшую 16-летнюю Людмилу Мальченко. Девочку в последний раз видели на Химмаше 22 октября. На момент пропажи она была одета в черные джинсы и белую толстовку-худи, серые кроссовки на шнуровке и голубую джинсовую куртку с белым мехом. С собой у нее был черный рюкзак. Приметы Людмилы – рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы до плеч, темно-карие глаза.

Девушку ищут волонтеры и полиция. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Людмилы, просят звонить руководителю поискового отряда Наталии: +79000440220, а также обращаться в отдел полиции № 13 Екатеринбурга по телефону: +7(343)356-42-13.

Екатеринбург, Елена Сычева

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