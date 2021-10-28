Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале бьет рекорды: уже почти 700 случаев в сутки

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 696 новых случаев Covid-19 – это новый рекорд заболеваемости с начала пандемии. В Екатеринбурге заболел 201 человек. Остальные случаи фиксируются в 44 муниципалитетах региона.

Число тяжелых пациентов с коронавирусом за сутки резко увеличилось с 922 до 1023. Более 600 человек лежат в реанимациях, из них 515 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализирован 8951 свердловчанин, сообщает оперштаб. На 28 октября зарегистрирован еще 31 смертельный случай от ковида. Общее число жертв болезни – 7381 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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