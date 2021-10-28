В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для энергетиков, работников ЖКХ и культуры

В Свердловской области расширен список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Согласно постановлению врио главного санитарного врача, прививки должны поставить работники энергетики и работники ЖКХ, сотрудники сферы культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), а также работники домов и баз отдыха.

Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки до 1 декабря 2021 года, второй – до 1 января 2022 года. В противном случае работодатели обязаны решить вопрос об отстранении непривитых сотрудников или переводе их на дистанционный режим работы.

Постановление Роспотребнадзора не распространяется на тех, у кого есть медицинский отвод или справка, подтверждающая перенесенное заболевание Covid-19 в течение последних шести месяцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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