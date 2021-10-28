Под Нижним Тагилом разлились нефтепродукты, ущерб – миллионы рублей

Прокуратура Пригородного района обязала администрацию Горноуральского городского округа провести рекультивацию земли в связи с разливом мазута.

История произошла в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Сотрудники ведомства вместе с Россельхознадзором на заросшем травой поле нашли поврежденные резервуары.

«Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, собственность на который не разграничена, в результате разрушения целостности резервуаров произошла утечка нефтепродуктов», – сообщили в пресс-службе прокуратуре Свердловской области. Какие именно это были резервуары, сколько их было, а также сколько именно нефтепродуктов попало в почву, в прокуратуре не смогли уточнить.

По результатам отбора проб почвы ущерб природе составил 7,9 миллиона рублей. Установить собственника резервуара не удалось, поэтому провести рекультивацию земель суд обязал администрацию Горноуральского городского округа.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

Нижний Тагил. Другие новости 28.10.21

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