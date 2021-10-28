На Урал идут метели и гололед

В Свердловской области завтра испортится погода. В региональном управлении МЧС России предупредили об усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду, метелях и гололёде.

«Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. По возможности исключите поездки на автомобиле. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

При чрезвычайных ситуациях звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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