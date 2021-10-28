Хозяева нашли пропавшего пса в другом городе

Представители приюта «ХаскиЕкб» рассказали о воссоединении хозяев и собаки со сломанной лапой. Пса считали выброшенным и искали ему новый дом, а оказалось, что настоящие хозяева собаки в это время тоже пытались найти своего питомца, но в другом городе.

«История, достойная индийского фильма. У нашего маламута со сломанной лапой нашлись хозяева. Он из другого города, жил под Первоуральском, где и был потерян 21 числа, а позже сбит машиной. Водитель забрал его и пообещал отвезти в клинику, но до клиники не довез», – рассказали представители приюта.

По всей видимости, автомобилист просто «высадил» собаку со сломанной лапой в Екатеринбурге – на Сортировке. Там его и нашли зоозащитники. Собаку выловили в районе рынка «Таганский ряд» и отправили в ветеринарную клинику.

«Хозяева все это время искали его в Первоуральске, пока не увидели пост. Вчера ребенок уехал к родным родителям. Счета в клинике полностью хозяевами закрыты», – добавили «ХаскиЕкб».

Екатеринбург, Елена Сычева

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