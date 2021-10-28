«Автомобилист» одержал крупную победу над «Витязем», забив три гола за 70 секунд

«Автомобилист» на домашнем льду уверенно обыграл подмосковный «Витязь». Матч в КРК «Уралец» завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Первая шайба в ворота «Витязя» влетела уже на 44-й секунде рикошетом от конька Брукса Мейсека. Но после видеопросмотра арбитры отменили гол. На 8-й минуте Станислав Бочаров не оставил шансов сопернику и открыл счет в матче. Ключевым отрезком игры стало начало второго периода. «Автомобилист» за 71 секунду забросил три безответные шайбы противнику. Отличились Василий Филяев, Ефим Гуркин и Александр Щемеров.

Впрочем, «Витязь» так просто сдаваться не собирался, и почти сразу отыграл одну шайбу, ее забросил Дамир Мусин. На 29-й минуте Брукс Мэйсек точным броском довел счет до 5:1 в пользу уральской команды. В концовке периода игрок «Витязя» въехал во вратаря Владимира Галкина, на льду завязалась драка. В итоге пятиминутный штраф получил зачинщик Патрис Кормье, который мстил за голкипера екатеринбуржцев. Использовав численное большинство, гости отыграли еще один гол. Однако, больше ничего сделать не смогли. Третий период прошел без заброшенных шайб, и «Автомобилист» праздновал победу.

«Нам часто не удавался хороший старт игры. Но сегодня все получилось. Я бы отметил, что мы хорошо провели начало второго периода, когда мы смогли использовать свое преимущество по делу, забросили несколько голов. И я доволен сегодняшней игрой», – прокомментировал итоги матча главный тренер уральского клуба Билл Питерс. Он также отметил игру Василия Филяева, который забросил сегодня первую шайбу в КХЛ.

Не осталось без внимания и подписание 36-летнего защитника Якова Рылова. Он заключил контракт с «Автомобилистом» до конца сезона. «Игорь Уланов (тренер защитников «Автомобилиста» – прим. ред.) уже работал с ним и отзывался о Рылове очень хорошо. Я рад, что мы подписали такого игрока, он придаст глубины нашему составу. В последнее время в команде было несколько неприятных травм, у нас перегружены запасные игроки, так как матчей много. Рылов поможет расширить ротацию наших защитников. Но по своему потенциалу и своим умениям это игрок, который может входить в топ-4 защитников команды», – отметил канадский специалист.

«Автомобилист» проведет еще один домашний матч на этой неделе. 30 октября команда сыграет против пекинского «Куньлунь Ред Стар».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

Архивы «Нового Дня» о беспризорниках, которых нет. / Градсовет Екатеринбурга отложил строительство 30-этажной гостиницы за Домом контор (ФОТО). / Гонки мусоровозов прошли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»