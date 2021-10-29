Только треть больных с инсультами обращаются в скорую в первые 4,5 часа

В Свердловской области лишь 36% пациентов с инсультом обращаются за медицинской помощью в первые 4,5 часа, когда врачи способны восстановить кровообращение мозга без разрушительных последствий. В том числе из-за этого высоким остается процент инвалидизации – около 40% всех выписанных из больницы какое-то время не могут сами себя обслуживать.

В Свердловской области в 2019 году было зарегистрировано 24 194 инсульта, в 2020 году 21 250 случаев, за 9 месяцев этого года – 15 690.

«Когда случается инсульт, счет идет на минуты. Чем быстрее пациента доставят в специализированное отделение лечения больных с нарушением мозгового кровообращения, тем выше вероятность благоприятного прогноза лечения, тем меньше инвалидизация. Когда происходит ишемический инсульт (80% инсультов в области), у нас есть резерв времени, терапевтическое окно 4,5 часа, когда мозг еще анатомически цел и не начал разрушаться. Да, он перестал функционировать, но не разрушается. И если вовремя пациента доставить в специализированное отделение, возможно восстановить мозговой кровоток», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий неврологическим отделением ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н. Андрей Алашеев.

К сожалению, многие люди считают, что нарушение речи, онемение конечностей и прочие признаки инсульта сами пройдут, и теряют драгоценное время. В Европе в среднем более 50% пациентов с инсультами обращаются в первые часы, в Свердловской области – только 36%. Еще ниже процент тех, кто получит тромболизис (когда в организм вводят препараты, «рассасывающие» тромб в мозговой артерии) – таких всего 4,5% от всех, перенесших инсульт. В Европе – 25%. Это та самая процедура, которая может минимизировать последствия.

«В 2008 году, когда у нас была запущена федеральная программа по лечению инсультов и открыта сеть специализированных отделений по всей области, процент тромболизисов был еще ниже – менее 1%», – рассказал Андрей Алашеев.

Из-за несвоевременного оказания помощи на Среднем Урале по-прежнему много тех, кто после инсульта становятся инвалидами. Официальной статистики не ведется, но, по словам невролога, в среднем 40% выписываются из отделений и не могут сами себя обслуживать. Половина из них может восстановиться в процессе последующей реабилитации. То есть процент инвалидизации – около 20%. Это те люди, которым не на что рассчитывать, кроме паллиативной помощи.

Что касается смертности, врач привел пример: «Представьте, что вы стоите в людном месте. Каждый двухсотый взрослый, который проходит мимо, в течение года перенесет инсульт. Каждый тысячный умрет», – сказал Андрей Алашеев.

Поэтому не стоит медлить, если вы заметили у себя или у родственников главные признаки инсульта: нарушение речи, асимметрию лица (попросите улыбнуться, улыбка будет кривой), паралич или онемение конечностей (попросите поднять руки вверх, одна из них не поднимется). При такой картине стоит немедленно вызывать скорую помощь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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