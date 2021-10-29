Центробанк: чаще всего автомобилисты жалуются на проблемы с ОСАГО

В последнее воскресенье октября отмечается День автомобилиста, в честь этого в Центробанке подсчитали, на что чаще всего жалуются водители.

Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, за 9 месяцев этого года от жителей Свердловской области поступило 515 обращений, связанных с автомобильной темой, что составило 11% от общего числа жалоб. По-прежнему самый большой гнев автомобилистов вызывает ОСАГО – оформление автогражданки дало 82% всех жалоб. Две трети их авторов недовольны применением коэффициента бонус-малус (КБМ). В 34 случаях жалобы на ОСАГО касались проблем с оформлением электронного полиса. Еще 23 раза автомобилисты пожаловались на проблемы при расторжении ранее заключенного договора и 21 раз – на процедуру натурального страхового возмещения ущерба от ДТП.

В числе других жалоб автомобилистов – проблемы с оформлением автокредитов в банках, поступило 83 жалобы. Реже всего жалуются на КАСКО – всего поступило 9 жалоб.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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