Психологи считают, что ЛГБТ-пропаганда плохо влияет на детей

Специалисты полагают, что пропаганда ЛГБТ-тематики не лучшим образом влияет на подростков.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель Областного центра психологической поддержки детей Кирилл Бахарев, тенденция обращения за помощью подростков, относящих себя к ЛГБТ+ сообществу, наблюдается в Екатеринбурге.

«Подросток изучает мир и ищет свое место в нем, вопрос самоопределения подростка безумно важен, – отметил он. – Иногда выбор падает на ЛГБТ-сообщество, этот интерес возникает по разным причинам. Мое мнение, что наличие такой серьезной пропаганды именно на детей и подростков действует не лучшим образом. Подростку, выбор которого абсолютно свободен, нужно сформироваться и только потом делать выбор».

Эту же позицию поддержала и замглавврача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Анна Малахова. По ее мнению, дети и подростки часто интересуются ЛГБТ-темой из-за специфичных отношений в семье или же отсутствия в процессе воспитания одного из родителей.

«Расстройство половой идентификации в детском возрасте не ставится, а ставится только после 18 лет, – сообщила Анна Малахова, отвечая на вопрос «Нового Дня». – У детей нет понимания взаимодействия с людьми. Вот одна подружка, вот другая, и это можно спутать. Часто это влияет на половую идентификацию. Чаще всего после 18-20 лет ЛГБТ-поведения уже нет».

Эксперты также пояснили, что всплеска обращений жертв буллинга, в том числе и ЛГБТ-персон, не они не наблюдали. Хотя во многом буллинг – это проблема не столько жертвы, сколько насильника, или же всего коллектива. Однако последствия буллинга могут быть плачевными, поэтому изменения в поведении ребенка: его увлечения определенными играми (где есть насилие) или сериалами как родители, так и педагоги не должны оставлять без внимания.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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