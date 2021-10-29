Почти 10 тысяч человек с коронавирусом – в тяжелом и средне-тяжелом состоянии

В больницах Свердловской области в тяжелом состоянии остаются 1027 пациентов с Covid-19, еще 8744 – в состоянии средней тяжести. За сутки зарегистрировано 692 новых случая.

По данным оперштаба, диагноз вновь выявлен у 198 жителей Екатеринбурга и почти 500 жителей области. Всего с начала пандемии зарегистрировано 155 952 случая коронавируса.

На сегодняшний день среди госпитализированных 1027 тяжелых пациентов, 631 из них – в реанимациях, 507 – на ИВЛ. За сутки умерли 32 больных, с начала пандемии – уже 7413.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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