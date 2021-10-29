Движение по Макаровскому мосту наконец-то полностью запустят

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге наконец-то откроют полностью. Это произойдет 31 октября. Как уточнили в пресс-службе администрации города, до того как автомобилистам разрешат пользоваться дорогой, запланировано «перерезание ленточки и торжественный проезд на трамвае».

23 октября мост проверяли на прочность – по мосту пустили сразу шесть КамАЗов и два трамвая. Испытания прошли успешно, но открытие моста отложили на неделю. Макаровский мост находится на реконструкции с 2017 года. В 2019 году по одной полосе запустили движение, но перекрытия продолжались.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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