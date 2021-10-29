Фитнес-центры перестанут пускать клиентов без QR-кодов

В Екатеринбурге фитнес-центры предупреждают своих клиентов о том, что не будут принимать их без предъявления QR-кодов. При этом одни готовы пойти навстречу людям – и, например, заморозить абонементы бессрочно, если человек не может по тем или иным причинам привиться, а другие не предлагают таких условий.

В Академии единоборств РМК сообщили, что клиентам не потребуется каждый раз предъявлять QR-код. «Если вы уже вакцинировались, то вы можете принести сертификат на стойку администратора уже сейчас – мы заведем его в базу, и в течение срока его действия доступ для вас будет открыт автоматически, показывать сертификат каждый раз не придется. Допускается наличие первого компонента вакцины, введенного не более шести месяцев назад. Но с 15 декабря доступ в зал возможен только при наличии QR-кода», – рассказали там, уточнив, что ограничения касаются только совершеннолетних клиентов.

То же касается и переболевших, у кого есть QR-код или справка от врача, подтверждающая это, – в течение шести месяцев они будут действительны, и всякий раз подтверждать статус не придется. «Все взрослые клубные карты будут автоматически заморожены 30 октября до предъявления одного из документов, о которых мы написали выше, или до снятия ограничений», – уточнили в академии.

Клиенты с медотводом тоже могут принести справку – ее загрузят в систему, но им придется всякий раз приносить с собой результаты ПЦР-теста на коронавирус. «Весь тренерский штаб, профессиональные спортсмены и сотрудники Академии единоборств РМК привиты от коронавируса и могут спокойно работать в прежнем режиме», – добавили там.

В велнес-клубе «Тихвин» клиентов предупредили о том же: с 30 октября они не смогут посещать тренажерный зал или бассейн, если у них нет QR-кода или медотвода и свежего теста, сделанного методом ПЦР. Ограничения коснутся и родителей, которые сопровождают на занятия в детском клубе «Тихвина». «С 30 октября 2021 года посещение допускается при наличии: QR-кода, подтверждающего проведение прививки (либо справка); QR-кода переболевшего (либо справка) не более 6 месяцев назад; медицинского отвода и ПЦР актуальностью 72 часа», – предупредили клиентов. Там также уточнили, что ограничения коснутся посетителей старше 18 лет.

В другом фитнес-клубе в центре Екатеринбурга рассказали, что QR-коды спрашивать будут, но тех, у кого их нет, все равно пропустят на тренировки. «Мы никого разворачивать не будем, если QR-кода нет. Только рекомендовать», – объяснили там.

Напомним, в начале октября владельцы фитнес-клубов написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой не вводить обязательные QR-коды при посещении залов. И сначала, действительно, власти лишь рекомендовали ввести это ограничение, однако впоследствии ограничения ужесточили, и, по последним изменениям в указ губернатора № 100, QR-коды все же нужны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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