Уральцы стали чаще смотреть кино про апокалипсис

Осенью жители Среднего Урала стали смотреть фильмы ужасов на 20% чаще, чем летом, посчитали аналитики по итогам просмотров в онлайн-кинотеатре «Мегафон ТВ». Фаворитами сезона оказались картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель.

«На повышенное внимание к фильмам могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой, – рассказали в пресс-службе компании «Мегафон-Урал». – Помимо сезонного интереса к ужастикам есть всплески в привязке к календарным датам. Например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, его празднуют лишь 7% людей. Многие охотнее включат страшный сериал, чем сами будут примерять на себя пугающие образы. Так, по данным аналитиков, в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в два раза чаще, чем в обычный день».

Жители Свердловской области посмотрели 22 сериала и свыше 650 фильмов ужасов – это самый высокий показатель по УрФО. В топ хорроров вошли 7 картин:

• «Голем: Начало»

• «Синяя бездна 2»

• «Поворот не туда: Наследие»

• «Веном»

• «Брешь»

• «Проклятие Спящей красавицы»

• «Страшные истории для рассказа в темноте»

Топ-7 сериалов:

• «Противостояние» *

• «Ходячие мертвецы»

• «Чепелуэйт» *

• «Хелстром»

• 30 сребреников *

• «Страна Лавкрафта» *

• «Сумеречная зона» *

*сериалы доступны в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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