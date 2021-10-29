В Екатеринбурге решают, какой будет набережная будущего: без гранита и ограждений

В мэрии Екатеринбурга обсудили возможные варианты будущего благоустройства набережной реки Исети. Архитекторы предлагают ориентироваться на мировые тренды: отказаться от гранита, убирать ограждения и озеленять берега. А еще использовать опыт Казани, где начали экспериментировать с фитоочисткой, и за пару лет добились удивительных результатов.

О концепции сохранения зеленых территорий набережных рассказал заведующий кафедрой городского строительства УрФУ Алексей Хриченков. Он выступил с докладом на совете по развитию рекреационных и общественных пространств, который состоялся сегодня в администрации города. По словам Хриченкова, в большинстве российских городов набережные используются как прогулочная зона. И везде встречаются одни и те же проблемы: замусоривание берегов и сброс стоков в воду.

«В России есть удачный пример работы с акваторией – это озеро Кабан в Казани. Проект начался в 2018 году, разработчиком выступила ландшафтная компания из Китая. Там был эксперимент – на озере поставили семь каскадов с резервуарами, куда высадили растения, которые любят грязь – рогоз, дербенник, камыш. После запуска этих фитоочистных сооружений замерили концентрацию вредных веществ. Оказалось, что на выходе концентрация СПАВ (синтетических поверхностно-активных веществ) падает в 40 раз, фенолов – в 10 раз. И сегодня в Казанском университете ведут расчеты, когда озеро Кабан очистится полностью», – отметил докладчик.

Опираясь на опыт других городов, в УрФУ определили несколько принципов, какой должна быть городская набережная. Во-первых, должен быть открытый доступ к воде и минимальное количество ограждений. Этот пункт часто вызывает споры, но авторы исследования считают, что опасности нет никакой. «У нас есть участок набережной у театра драмы, где парапет почти у воды. И что, там никто не падает», – отметил Хриченков. Во-вторых, нужно максимально сохранять природную среду на берегу, в идеале обустроить парк с экосистемой. Минимизировать вечернее освещение, расставлять домики для насекомых, высаживать влаголюбивые растения. В-третьих, пространство набережной должно быть удобным для маломобильных граждан. В-четвертых, нужны разнообразные функциональные зоны: не только детские площадки и спорт, но и активности для подростков, тихие зоны для прогулок. Для этого требуется работать с рельефом, создавать террасы, амфитеатры у воды. В-пятых, организовать фитоочистку.

«Конечно, мы не почистим всю Исеть. Загрязнение реки начинается у истоков. Но какие-то минимальные действия можно делать прямо сейчас», – заключил специалист. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков также отметил, что гранит и бетон – не единственные материалы, которые можно использовать при благоустройстве набережных. В той же Казани сделали прогулочную зону над водой из террасной доски, и это техническое решение пока оправдывает себя. За три года там не потребовалось ремонта. Зимой эту дорожку не чистят от снега, и жителей все устраивает. Правда, это не гарантирует, что в Екатеринбурге такой подход сработает. Начальник департамента архитектуры Алексей Храмов заметил, что обсуждения таких проектов важны как раз для взаимодействия с жителями. Напомним, в октябре в Екатеринбурге был объявлен конкурс концепций по обновлению набережной Исети от улицы Щорса до улицы Лыжников. Принять участие в нем может любой желающий: архитектор, застройщик или обычный горожанин. Победитель определится весной 2022 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

На НТМК с инспекцией приехал глава федерального проекта «Чистый воздух». / Вакханалия в пунктах вакцинации продолжается. Врачи говорят, что «не вывозят» и «еле живые» (ФОТО, ВИДЕО). / Электронные дубликаты почти 20 документов будут доступны россиянам в 2022 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»