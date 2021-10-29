В платных клиниках очереди на вакцинацию – запись идет на декабрь

В Екатеринбурге огромные очереди на вакцинацию в бесплатных прививочных пунктах, в том числе в торговых центрах, в цирке, в поликлиниках. Впрочем, прививку можно поставить и платно. Несколько коммерческих медицинских центров предлагают такую услугу. Сама вакцина – бесплатная, но деньги берут за предварительный осмотр у врача-терапевта.

Так, в «УГМК-Здоровье» предлагают поставить только «Спутник V». Вакцина «Спутник Лайт» закончилась. Осмотр врача будет стоить 3400 рублей (2500 за первый прием, 900 – за второй). Пациенту измерят давление, температуру, сатурацию. Правда, ближайшая запись есть только на 7 декабря.

В клинике «Здоровье 365» первичная консультация стоит 1500 рублей, повторная – 750 рублей. Но записи на ноябрь уже тоже нет, а расписание на декабрь появится только на следующей неделе. Цены тут ниже – осмотр врача перед постановкой первого компонента «Спутник V» или «Спутник Лайт» стоит 1500 рублей, второй прием для тех, кому потребуется второй компонент, будет вдвое дешевле, 750 рублей.

В Центре семейной медицины первичный прием перед прививкой стоит 1400 рублей, за повторный перед постановкой второго компонента надо будет заплатить еще столько же. Однако дозвониться до ЦСМ затруднительно – с трех попыток этого сделать не удалось.

Во всех случаях пациентов просят взять паспорт, полис и СНИЛС – это нужно, чтобы внести данные в регистр вакцинированных, что позволит получить QR-код на «Госуслугах».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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