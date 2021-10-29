Где поставить прививку от ковида в нерабочие дни в Екатеринбурге и Свердловской области (СПИСОК)

С завтрашнего дня без QR-кода о вакцинации нельзя будет попасть в общественные места. В пунктах вакцинации всю неделю ажиотаж – очереди длиннее, чем когда-либо. В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Екатеринбурге и Свердловской области можно будет поставить прививку. Время работы мобильных пунктов вакцинации увеличено.

Региональный оперштаб напоминает: для того чтобы поставить прививку от Covid-19, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте можно заполнить необходимые документы заранее на сайте.

Публикуем список мобильных пунктов вакцинации и их график работы.

В Екатеринбурге

Уралмаш

ТРЦ Veer Mall (Космонавтов, 108д) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

ТЦ «Омега» (Космонавтов, 41) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

Академический

ТРЦ «Академический» (Краснолесья, 133) – с 29 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

Центр

Екатеринбургский государственный цирк (8 Марта, 43) – 29 октября, с 1 по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

СМК «Астрамед-МС» (8 Марта, 37) – 2 ноября с 11:00 до 14:00.

Уктус

«Глобус» (Щербакова, 4) – 30 октября с 10:00 до 19:00.

Верх-Исетский район

ТЦ «Мега» (Металлургов, 87) – 29 октября с 12:00 до 20:00, с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 20:00.

ТЦ «Алатырь» (Малышева, 5) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.



Октябрьский район

Аэропорт Кольцово (Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 29, 30 октября с 9:00 до 19:00, с 1 по 6 ноября с 10:00 до 19:00.

ТЦ «Максидом» (Тверитина, 45) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

Пионерский район

ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50) – 29 октября с 14:00 до 19:00, с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

Ботаника

ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

Химмаш

Гипермаркет «Сима-Ленд» (Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.

ЖБИ

ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 19:00.



В Сысерти

ТЦ «Бажов» (Коммуны, 37) – с 30 октября по 1,3 ноября и 5-7 ноября с 10:00 до 14:00.



В Нижнем Тагиле

ТРЦ «Depo» (Свердловское шоссе, 31Б) – 30-31 октября с 10:00 до 20:00, 1-3 ноября с 16:00 до 20:00, 4-7 ноября с 10:00 до 20:00.

ТРЦ «Квадрат» (Пархоменко, 41) – с 1 по 3 ноября с 16:00 до 19:00, с 4 по 7 ноября с 12:00 до 17:00.



В Серове

КТ «Родина» (Ленина, 179) – с 30 октября по 7 ноября с 9:00 до 16:00.

Гипермаркет «Семейный» (Заславского, 37) – с 30 октября по 7 ноября с 11:00 до 16:00.

ТЦ Nebo (Ленина, 215) – с 30 октября по 7 ноября с 12:00 до 20:00.



В Каменске-Уральском

ТЦ «Каменск Сити Молл» (Победы, 65) – 30 октября с 11:00 до 14:00.

ТЦ «Лента» (Суворова, 48) – 30 октября с 11:00 до 14:00.

В Полевском

ТЦ «Палермо» (Зеленый Бор-1, 4а) – 30-31 октября и 6-7 ноября с 10:00 до 16:00.



В Верхней Пышме

ТЦ «Кировский» (Петрова, 34) – 30 октября с 10:00 до 13:00.



В Среднеуральске

КТ «Волна» (Калинина, 14) – 31 октября с 10:30 до 15:00.



В Реже

ТЦ «Березка» (Ленина, 1) – с 30 по 7 ноября с 10:00 до 18:00.





Екатеринбург, Мария Зыкова

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