На улице Амундсена в Екатеринбурге огромная пробка. Горожане сообщают о двух ДТП (ФОТО)

На улице Амундсена образовалась огромная пробка. Очевидцы сообщают об аварии возле торгового центра «Кит». Как сообщают «Новому Дню» читатели, пробка тянется по Амундсена вплоть до улицы Вонсовского. В заторе кроме автомобилей застряли десять автобусов и три троллейбуса.
В «Яндекс.Картах» на этом участке дороги отмечено сразу два ДТП с небольшой разницей во времени.
В пресс-службе ГИБДД «Новому Дню» сказали, что в дежурную часть никаких сообщений об авариях не поступало.
«Пробка образовалась из-за того, что сегодня пятница и все люди из города едут. Нам не поступало звонков. Возможно, если авария, то участники сами обратятся в страховую, без нас», – пояснили в пресс-службе.
На момент публикации пробки в городе оцениваются «Яндекс.Картами» в 9 из 10 баллов.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 29.10.21
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