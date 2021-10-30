На входе в ТЦ молодящимся посетителям задают неожиданные вопросы

Чтобы пройти в торговый центр без QR-кода, можно прикинуться несовершеннолетним. Корреспондент «Нового Дня» проверила, можно ли провести охранников на входе.

Торговый центр Veer Mall. Полдень. На входе двое охранников проверяют QR-коды. Корреспондент «Нового Дня» пытается пройти мимо них, но ее останавливают.

«Девушка, сколько вам лет?», – спрашивает один из них.

«Семнадцать», – отвечает корреспондент.

Охранник зовёт своего «старшего» и сообщает ему, что на входе несовершеннолетняя.

Старший подходит:

⁃ Девушка, вам сколько лет?

⁃ Семнадцать.

⁃ У вас есть документ, удостоверяющий личность?

⁃ Нет…

⁃ А вы в каком году родились?

⁃ В 2004.

⁃ Хорошо. А кто вы по восточному календарю?

⁃ …

Буквально на втором неожиданном вопросе корреспонденту «Нового Дня» пришлось раскрыть свой возраст и показать QR-код. Как сообщил старший сотрудник охраны, у него заготовлено много вопросов, чтобы проверять молодящихся нарушителей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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