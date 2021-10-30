На входе в ТЦ молодящимся посетителям задают неожиданные вопросы

Чтобы пройти в торговый центр без QR-кода, можно прикинуться несовершеннолетним. Корреспондент «Нового Дня» проверила, можно ли провести охранников на входе.
Торговый центр Veer Mall. Полдень. На входе двое охранников проверяют QR-коды. Корреспондент «Нового Дня» пытается пройти мимо них, но ее останавливают.
«Девушка, сколько вам лет?», – спрашивает один из них.
«Семнадцать», – отвечает корреспондент.
Охранник зовёт своего «старшего» и сообщает ему, что на входе несовершеннолетняя.
Старший подходит:
⁃ Девушка, вам сколько лет?
⁃ Семнадцать.
⁃ У вас есть документ, удостоверяющий личность?
⁃ Нет…
⁃ А вы в каком году родились?
⁃ В 2004.
⁃ Хорошо. А кто вы по восточному календарю?
⁃ …
Буквально на втором неожиданном вопросе корреспонденту «Нового Дня» пришлось раскрыть свой возраст и показать QR-код. Как сообщил старший сотрудник охраны, у него заготовлено много вопросов, чтобы проверять молодящихся нарушителей.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 30.10.21
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