Новый рекорд по Covid-19: Свердловской области 708 новых заболевших

На Среднем Урале зафиксировано рекордное количество новых случаев заболеваемости ковидом, сегодня их 708, в том числе 164 в Екатеринбурге. Общее число случаев с начала пандемии – 156 660.

Сегодня 1028 больных находятся в больницах в тяжелом состоянии, 613 из них в реанимации, в том числе 506 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести сейчас находится 8 679 человек.

За сутки от ковида умерло 29 человек, а всего с начала пандемии – 7 442.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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