Три машины столкнулись в Пионерском районе. Автомобили сильно повреждены (ФОТО)

В Екатеринбурге в Пионерском районе на улице Блюхера произошло ДТП. Серьезно повреждено три автомобиля.

Участники происшествия – автомобили «Киа», «Лада Веста»и «Форд Мондео». По предварительной информации от ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Киа» не справился с управлением и допустил столкновение. Подробная информация о ДТП будет известна позже.

Отделение пропаганды ГИБДД предупреждает водителей о правилах безопасности на дорогах. По прогнозам синоптиков 30 и 31 октября в Екатеринбурге ожидаются снег и метель. Кроме того, дороги покрыты сильным гололедом. В ГИБДД призывают водителей и пешеходов не нарушать правила дорожного движения и быть предельно осторожными.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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