«Автомобилист» установил рекорд, разгромив аутсайдера КХЛ

«Автомобилист» одержал самую крупную победу в текущем сезоне КХЛ. В субботу вечером на домашнем льду был повержен Куньлунь Ред Стар из Пекина, занимающий последнее место в чемпионате. Екатеринбуржцы обыграли соперника со счетом 8:0, установив для себя рекорд за все время выступления в Континентальной хоккейной лиге.

«Автомобилист» захватил преимущество в матче с первых же минут. В стартовом периоде отличились Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста, во второй двадцатиминутке – Георгий Белоусов и Данил Романцев. В третьем периоде забивали голы Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, Яков Рылов, которого екатеринбургский клуб подписал буквально пару дней назад, и Сергей Шумаков. Ворота уральцев защищал Дмитрий Шикин, и это его первый шат-аут в сезоне.

«Сегодня была отличная игра, все звенья проявили себя с лучшей стороны. Очень рад за Стефана Да Косту, который набрал 300-е очко в КХЛ. Также Дмитрий Шикин продемонстрировал отличную игру и наконец-то сыграл на ноль за «Автомобилист». Яша Рылов отлично дебютировал, у него 1+1 в матче, он действовал умно и сделал на площадке именно то, что от него ожидали. Все сыграли хорошо, я доволен всеми игроками», – прокомментировал итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Он также отметил, что после обидных поражений от «Трактора» и «Ак Барса» команда получила выходной. После чего хоккеисты вышли на тренировку заряженными, и это дало результат в матче с «Витязем». Кроме того, на атмосферу в команде повлиял приход опытного защитника Рылова. «Раньше мы допускали много бросков по нашим воротам и пропускали голы. Мы понимали, что нужно избавляться от этих вещей и играть плотнее в обороне. Яков как раз тот человек, который сейчас должен сделать эту разницу, и помочь команде играть лучше. В «Автомобилисте» у всех рабочее настроение. Все прекрасно понимают, что за счет работы можно добиваться результатов, и мы это увидели в последних двух матчах», – добавил канадский специалист.

С понедельника «Автомобилист» отправляется на выезд, где проведет три игры против ЦСКА, «Северстали» и «Ак Барса».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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