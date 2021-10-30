«Будем ставить пока вакцина не кончится», – на Уралмаше волонтеры зазывают на прививку в десять вечера

Пункт вакцинации в ТЦ «Омега» возле станции метро «Проспект Космонавтов» должен был работать сегодня до 19.00. Но мобильный пункт все еще открыт и принимает людей.

Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, пункт, расположившийся на улице, будет работать, пока вакцина (а это «Спутник Лайтер») не закончится. Некоторое количество вакцины от Covid-19 уже разморозили, а после этого она годна для использования всего 30 минут. Поэтому прямо сейчас, в десять вечера возле ТЦ и в метро бегают волонтеры и предлагают людям на улице вакцинироваться прямо сейчас.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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