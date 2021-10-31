Где поставить прививку 31 октября (СПИСОК)

Сегодня в Екатеринбурге работают девять пунктов мобильной вакцинации от Covid-19. Публикуем список мест, где можно поставить прививку сегодня.

Уралмаш

ТЦ «Омега» (Космонавтов, 41) – с 9:00 до 19:00.

Академический

ТРЦ «Академический» (Краснолесья, 133) – с 9:00 до 19:00.

Центр

ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – с 9:00 до 19:00.

Верх-Исетский район

ТЦ «Мега» (Металлургов, 87) – с 9:00 до 20:00.

ТЦ «Алатырь» (Малышева, 5) – с 9:00 до 19:00.



Октябрьский район

ТЦ «Максидом» (Тверитина, 45) – с 9:00 до 19:00.

Пионерский район

ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50) – с 10:00 до 19:00.

Ботаника

ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – с 10:00 до 19:00.

ЖБИ

ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – с 10:00 до 19:00.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 31.10.21

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