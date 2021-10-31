Если сдал паспорт в паспортный стол, в ТЦ советуют сидеть дома

Если вы меняете паспорт, берите об этом справку в МВД, без этого вы не сможете ни купить одежду, ни сходить в кафе. Как сообщили «Новому Дню» в ТЦ «Омега», посетителей без документа, но с сертификатом о вакцинации в торговые центры пускать нельзя, даже если предъявлена фотография паспорта.

«У нас инструкция есть четкая, пускаем только по предъявлению документов и кода: паспорт можно, права, студенческий, – сообщил «Новому Дню» охранник одного из магазина. – По фотографии документа вам алкоголь тоже не продадут, например. Если меняете паспорт и сдаете его в паспортный стол, просите справку временную. А если не смогли ее получить – ну что, сидите дома».

Как сообщили «Новому Дню» в одном из отделений паспортного стола в Екатеринбурге, обычно, если нужно сделать временную прописку, паспорт забирают у человека на срок около недели. На такой же срок, если нужно вписать или выписать человека. Как правила справки, удостоверяющие личность, не выдают, но видимо, в условиях QR-режима делать это придется.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 31.10.21

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