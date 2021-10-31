И вновь рекорд: в Свердловской области 711 новых заболевших Covid-19

На Среднем Урале зафиксировано рекордное количество новых случаев заболеваемости ковидом, сегодня их 711, в том числе 190 в Екатеринбурге. Общее число случаев с начала пандемии – 157 371.

Сегодня 1035 больных находятся в больницах в тяжелом состоянии, 611 из них в реанимации, в том числе 485 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 8 702 человек.

За сутки от ковида умер 31 человек, а всего с начала пандемии – 7 473.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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