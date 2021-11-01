Вакцинация 1 ноября: где поставить прививку в Екатеринбурге и Свердловской области

Сегодня, 1 ноября, в Екатеринбурге работает 11 пунктов мобильной вакцинации от Covid-19.

«Новый День» публикует список, где сегодня можно поставить прививку в Екатеринбурге и области, и в какое время.

В Екатеринбурге

Уралмаш

ТЦ «Омега» (Космонавтов, 41) – с 9:00 до 19:00.

Академический

ТРЦ «Академический» (Краснолесья, 133) – с 9:00 до 19:00.

Центр

ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – с 9:00 до 19:00.

Верх-Исетский район

ТЦ «Мега» (Металлургов, 87) – с 9:00 до 20:00.

ТЦ «Алатырь» (Малышева, 5) – с 9:00 до 19:00.

Октябрьский район

ТЦ «Максидом» (Тверитина, 45) – с 9:00 до 19:00.

Аэропорт Кольцово (Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:30 до 14:30).

Пионерский район

ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50) – с 10:00 до 19:00.

Ботаника

ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – с 10:00 до 19:00.

ЖБИ

ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – с 10:00 до 19:00.

Химмаш

Гипермаркет «Сима-Ленд» (Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10:00 до 19:00.

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (Коммуны, 37) – с 10:00 до 14:00.

В Нижнем Тагиле

ТРЦ Depo (Свердловское шоссе, 31Б) –16:00 до 20:00.

ТРЦ «Квадрат» (Пархоменко, 41) –с 16:00 до 19:00.

В Серове

КТ «Родина» (Ленина, 179) – с 9:00 до 16:00.

«Семейный» (Заславского, 37) – с 11:00 до 16:00.

ТЦ Nebo (Ленина, 215) – с 12:00 до 20:00.

В Реже

ТЦ «Березка» (Ленина, 1) – с 30 по 7 ноября с 10:00 до 18:00.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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