Вакцинация 1 ноября: где поставить прививку в Екатеринбурге и Свердловской области

Сегодня, 1 ноября, в Екатеринбурге работает 11 пунктов мобильной вакцинации от Covid-19.
«Новый День» публикует список, где сегодня можно поставить прививку в Екатеринбурге и области, и в какое время.
В Екатеринбурге
Уралмаш
ТЦ «Омега» (Космонавтов, 41) – с 9:00 до 19:00.
Академический
ТРЦ «Академический» (Краснолесья, 133) – с 9:00 до 19:00.
Центр
ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – с 9:00 до 19:00.
Верх-Исетский район
ТЦ «Мега» (Металлургов, 87) – с 9:00 до 20:00.
ТЦ «Алатырь» (Малышева, 5) – с 9:00 до 19:00.
Октябрьский район
ТЦ «Максидом» (Тверитина, 45) – с 9:00 до 19:00.
Аэропорт Кольцово (Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:30 до 14:30).
Пионерский район
ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50) – с 10:00 до 19:00.
Ботаника
ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – с 10:00 до 19:00.
ЖБИ
ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – с 10:00 до 19:00.
Химмаш
Гипермаркет «Сима-Ленд» (Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10:00 до 19:00.
В Сысерти
ТЦ «Бажов» (Коммуны, 37) – с 10:00 до 14:00.
В Нижнем Тагиле
ТРЦ Depo (Свердловское шоссе, 31Б) –16:00 до 20:00.
ТРЦ «Квадрат» (Пархоменко, 41) –с 16:00 до 19:00.
В Серове
КТ «Родина» (Ленина, 179) – с 9:00 до 16:00.
«Семейный» (Заславского, 37) – с 11:00 до 16:00.
ТЦ Nebo (Ленина, 215) – с 12:00 до 20:00.
В Реже
ТЦ «Березка» (Ленина, 1) – с 30 по 7 ноября с 10:00 до 18:00.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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