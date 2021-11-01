Стартовал прием заявок от бизнеса на «коронавирусные» выплаты

С сегодняшнего дня начинается прием заявок от малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей на получение субсидий от государства. Деньги будут выдаваться из расчета 1 МРОТ (12 792 рублей) на число сотрудников по состоянию на июнь 2021 года.

Оформить заявку можно в ФНС. Претенденту на субсидию нужно выполнить сразу несколько условий: компания входит в реестр МСБ (по состоянию на 10 июля 2021) или является социально ориентированной НКО (на 1 июля 2021), входит в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики, компания или ИП не находится в процессе ликвидации, банкротства и т.д., на 1 июля 2021 года у компании нет долгов перед налоговой или по страховым платежам на сумму более 3000 рублей. Заявление можно подать с 1 ноября по 15 декабря, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.

В перечне пострадавших отраслей находится 21 сфера бизнеса, в том числе – музеи, зоопарки, турагентства, компании по организации дополнительного образования детей и взрослых, предоставления дневных услуг по уходу за детьми, стоматологии, салоны красоты и другие (ОКВЭДы можно уточнить на официальном сайте правовой информации). «В целом выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объём финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей», – сообщается на сайте правительства РФ. Никаких предписаний, на что тратить эти деньги, в документе нет.

Добавим, с сегодняшнего дня также начинается выплата льготных кредитов под 3% годовых, программа называется ФОТ 3.0. Заем можно оформить из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника на 12 месяцев, срок погашения – 12 месяцев, и первые полгода можно не платить ни проценты, ни основной долг, а затем погашать кредит равными долями на протяжении 12 месяцев. Выдача льготных кредитов продлится до конца года, правительство выделило на это 20 млрд рублей. Деньги можно потратить на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе выплату зарплаты, платежи по кредитам. Важное условие: необходимо сохранить не менее 90 % штата. В программе участвуют 35 банков.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 01.11.21

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