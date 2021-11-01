На аллее Знаний в Академическом поселилась сова (ФОТО)

В Академическом появился новый символ – сова, которая олицетворяет мудрость и знания. Она поселилась в пятом квартале, на аллее Знаний. Мудрая птица с конфедераткой на голове сидит на книгах, под крылом у неё свитки с записями, а перед ней – чернильница и перо. Сова находится в знаковом месте, рядом с самой большой на территории европейской части России школой – № 23. Здесь же находится еще один символ науки – атом, который светится в темное время суток.

На церемонии открытия нового символа, которая прошла 29 октября, были представители социально-педагогического комплекса района и Уральского отделения РАН, депутаты екатеринбургской гордумы Николай Смирнягин и Михаил Матвеев, а также председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, член совета директоров девелопера Алексей Воробьев и учащиеся местных школ.

А за несколько дней до этого в Академическом заложили камень в основание еще одного символа, скульптуры Данилы-мастера. Он появится во дворе здания администрации нового, восьмого, района Екатеринбурга.

Академический получил статус административно-территориальной единицы 1 октября этого года. Здание администрации должны начать строить в следующем году. А напротив появятся другие административные здания: прокуратура, налоговая, суды, военкомат, ЗАГС и другие.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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