«Гринвич» и «Пассаж» закупили быстрые считыватели QR-кодов

Два крупнейших торговых центра в Екатеринбурге – «Гринвич» и «Пассаж» – отчитались, как проводят проверку QR-кодов посетителей. За минувшие выходные через торговые центры прошли тысячи людей, но руководству ТЦ удалось избежать больших очередей.

Как сообщили в пресс-службе торговых центров, к моменту введения QR-кодов в Свердловской области было закуплено более 50 быстрых устройств-считывателей. Они работают на базе Android с выходом в интернет и имеют встроенный 4G модем. Сотрудник охраны на входе считывает QR-код посетителя с экрана смартфона или бумажной распечатки. Устройство моментально связывается с порталом «Госуслуги», и на экране появляется информация – инициалы, дата рождения и дата вакцинации от коронавируса. Охранник уточняет у посетителя любую деталь из полученных сведений от «Госуслуг», если гость отвечает правильно, то его пропускают.

Поскольку QR-коды проверяются на входе в «Гринвич» и «Пассаж», то в магазинах внутри ТЦ с покупателей уже ничего не спрашивают. Однако требование носить маску остается обязательным.

Охранники ТЦ стоят на всех входах, включая паркинги и лифты. В «Гринвиче» есть пункт вакцинации, и к нему организован отдельный вход. Это пожарная лестница с выходом на улицу Вайнера. Чтобы попасть в торговый центр после прививки, нужно выйти обратно по лестнице на улицу и зайти в здание через любой из основных входов, предъявив охране QR-код. Таким образом, пересечение потоков посетителей ТЦ и желающих поставить прививку исключено, отметили в администрации «Гринвича».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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