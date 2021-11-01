Союз ММА России предлагает провести реванш Яна и Стерлинга в Екатеринбурге

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что UFC необходимо провести поединок-реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга в Екатеринбурге.

«С точки зрения пиара и репутации самого UFC было бы логично организовать реванш со Стерлингом у Петра дома. Тактически я бы выбрал Екатеринбург, арену RCC. Совместно с ними можно было бы провести качественный и эффектный турнир с привлечением к организации Союза MMA России. Такой шаг был бы максимально выгодным, рентабельным ходом для UFC, – заявил Габдуллин РИА «Новости». – Руководству UFC теперь нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы организовать реванш со Стерлингом. Другой момент – хотят ли сам Стерлинг и его менеджер, чтобы этот бой состоялся? Большой вопрос, насколько он будет готов к такому поединку. Но это в любом случае проблемы не Яна, а самого Стерлинга и его штаба».

Отметим, что в Екатеринбурге нет арены РМК, сейчас из объектов подобного рода в уральской столице есть только Академия единоборств РМК. Там действительно проводится соревнования и турниры по разным видам единоборств, в том числе ММА, однако едва ли эта площадка подходит для проведения турнира, подобного UFC. Вместимость академии всего 500 зрителей, напоминает «Новый День». Крупные турниры, которые проводит RCC, как правило, проходят в соседнем КРК «Уралец».

Напомним, в минувшую субботу в Абу-Даби Пётр Ян стал обладателем титула временного чемпиона UFC, победив Кори Сэндхагена. Изначально планировалось, что Ян выйдет в клетку против американца Алджамейна Стерлинга, однако тот отказался от поединка, его представители сослались на травму. При этом Петр Ян ранее делал заявление, предсказывая такой исход событий. Ранее бойцы встречались в марте этого года. Фаворитом того боя был россиянин, однако из-за непредумышленного запрещенного приема он лишился пояса, который завоевал в июле прошлого года.

Екатеринбург, новый день, Екатерина Арсеньева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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