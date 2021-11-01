Уральские ученые хотят лечить легкие биопрепаратами

Ученые Уральского федерального университета с коллегами из Индии, Египта и Саудовской Аравии нашли способ эффективного влияния на лечение синдрома острого поражения лёгких, используя природные биологически активные вещества широкого спектра действия – они результативнее синтетических аналогов. Исследование опубликовано в журнале International Immunopharmacology, сообщает пресс-служба УрФУ.

Синдром острого повреждения легких – это патология, которая вызывает отек легких и снижает сатурацию. Заболевание может возникать после операций, например, на сердце или аорте, СОПЛ также могут спровоцировать вирус гриппа А и, с большой вероятностью, коронавирус.

Специалисты изучили вещества природного происхождения – изофлавоноиды и установили, что они сдерживают развитие воспалений. Помимо этого, они обладают комплексом терапевтических эффектов: антидиабетический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный и аnti-age. Изофлавоноиды – это класс фенольных соединений флавоноидов, многие из которых являются биологически активными веществами. Их также иногда называют фитоэстрогенами.

«Существуют синтетические и природные изофлавоноиды. Синтетические обладают меньшей биологической активностью по сравнению с комплексом натуральных. Мы экстрагируем изофлавоноиды из цветков и корней кудзу, цветков красного клевера и соевой мелассы», – прокомментировала профессор кафедры технологии органического синтеза УрФУ Елена Ковалева.

В рамках исследования ученые экспериментально воспроизвели СОПЛ на лабораторных животных и определили изофлавоноиды, обладающие терапевтическим эффектом: это биоханин А, дайдзеин, генистеин и генистеин-3'-сульфонат натрия и формонентин.

Кроме того, исследователи УрФУ разрабатывают функциональные продукты питания с изофлавоноидами и другими природными актиоксидантами: сыры и ферментированные растительные йогурты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

Союз ММА России предлагает провести реванш Яна и Стерлинга в Екатеринбурге. / «Гринвич» и «Пассаж» закупили быстрые считыватели QR-кодов. / В Свердловской области за выходные привили 26,5 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»